Adana'da katliam yapan polis memuru tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan polis memuru Mehmet Tehçi, 15 yaşındaki oğlu Ökkeş Berk'in ölümünün ardındna bunalıma girdi ve oğlunun ölümünden karısı ve akrabalarını sorumlu tuttu.Bu süreçte cinnet getiren Tehci, 15 Ocak gecesi Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki evinde, 4 ve 9 yaşındaki 2 çocuğunu yatak odasına yatırdıktan sonra tartıştığı eşi Ferdane Tehçi'yi, oğlunun öldüğü odaya götürerek katletti.Çocuklarını yanına alan Tehçi, otomobille kayınpederi Yusuf Tehçi'nin Adana'daki evine giderek kahvaltı sofrası kuran aileden kayınpederi Yusuf, kayınvalidesi Hüsne ile kayınpederinin kız kardeşi Semihe Tehçi'yi bıçaklayarak öldürüp, otomobille bölgeden ayrıldı.Polis memuru, öğretmenlik yaptığı etüt merkezine gittiği kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi, o sırada derste olduğu sınıfa gidip, konuşmak için çağırdı.Tehçi, kayınbiraderini de otomobile bindirerek, Çukurova ilçesi Pirili mevkisine götürüp, beylik tabancasıyla ateş ederek öldürdü.5 kişiyi öldüren Mehmet Tehçi, Osmaniye'de oturan babası Ökkeş Tehçi'nin yanına gitmek üzere otomobille yola çıktı.Cinayetlerin ortaya çıkması ile polisin peşine düştüğü Mehmet Tehçi'nin kaçabileceği bölgelerde güvenlik önlemi alındı.Ceyhan'ın Yılankale mevkisinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibini fark eden cinayet şüphelisi, çocukları otomobilde bırakıp yaya olarak kaçmak istedi.Ancak takibi sürdüren polis, Mehmet Tehçi'yi yakaladı.Tehçi'nin, cinayetlerde yanında olan 2 çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan Mehmet Tehçi, uzun süredir bunalımda olduğunu, cinayetleri kapıldığı öfke nöbeti sonrası işlediğini ve pişman olduğunu söyledi.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Tehçi, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.