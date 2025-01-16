Akılalmaz patlama! Vatandaşlar tahliye edildi

Endonezya'da volkanik hareketlilik sürüyor.Kuzey Maluku eyaletine bağlı Halmahera Adası'nda yer alan Ibu Yanardağı'nda dün gece saatlerinde korkunç bir patlama meydana geldi.Patlama sonrası açıklama yapan Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeyi Azaltma Merkezi (PVMBG) 3 bin kişinin tahliyesine başlandığını bildirdi.KÜL YAĞIŞI UYARISIPatlamanın ardından yanardağın yoğun kül püskürttüğü, dumanın 4 kilometre yüksekliğe ulaştığı aktarıldı.Yanardağ yakınlarında yaşayanlara ve turistlere 5-6 kilometrelik yasak bölgeden uzak durmaları ve kül yağışı durumunda maskesi takmaları tavsiye edildi.NÜFUSU 700 BİNÖte yandan dün patlamanın ardından çevredeki bölgelerde alarm seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştı.Resmi verilere göre 2022 yılı itibarıyla Halmahera Adası'nda yaklaşık 700 bin kişi yaşıyor.