İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, örgüt üyesi kişiler ile ankesörlü telefon ile irtibat kuran ve haklarında FETÖ terör örgütüne üye olduklarına dair itiraf bulunan şüpheliler belirlendi.Çalışmalarını tamamlayan polis, İstanbul merkez olmak üzere Sivas, Zonguldak, Kocaeli ve Ankara'da çok sayıda adrese bu sabah eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 1'i cezaevinde olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.