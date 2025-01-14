Bakan Uraloğlu rakamlarla duyurdu! Rekor üstüne rekor: Ne kadar yolcu taşındı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılında biletli ve turizm maksatlı taşımalarda toplam 14 milyon 698 bin 947 seferde 149 milyon 646 bin 487 yolcu taşındığını bildirdi. Otobüslerin toplam 2 milyar 110 milyon 393 bin 75 kilometre yol kat ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Otobüsler Dünya’nın çevresinde yaklaşık 52 bin 661 tur attı.” dedi.

Otobüslerin toplam 2 milyar 110 milyon 393 bin 75 kilometre yol kat ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Otobüsler Dünya'nın çevresinde yaklaşık 52 bin 661 tur attı.” dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı karayolu yolcu taşımacılığı verilerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü yetkisindeki otobüslerle yapılan biletli ve turizm maksatlı toplam 14 milyon 698 bin 947 seferde 149 milyon 646 bin 487 yolcu taşındığını kaydetti.Bakan Uraloğlu, “2024 yılında biletli 3 milyon 4 bin 891 şehirlerarası otobüs seferinde 82 milyon 219 bin 469 kişi yolculuk yaptı. Turizm amaçlı 11 milyon 694 bin 56 seferde ise 60 milyon 427 bin 18 yolcu taşındı.” ifadelerini kullandı.Yolcu taşımacılığına ilişkin detaylı verileri paylaşan Uraloğlu, yolcuların yüzde 41,49'unun kadın yüzde 58,51'inin erkek olduğunu açıkladı. Uraloğlu, “2024 yılının Emekliler Yılı ilan edilmesi üzerine yaptığımız düzenlemeyle toplam 666 bin 99 emeklimiz yüzde 20 indirim imkanından yararlandı.” açıklamasında bulundu. Uraloğlu ayrıca biletli yolcu taşımacılığında 1 milyon 857 bin 402 engelli vatandaşın ve 653 bin 703 çocuk yolcunun otobüsleri kullandığını kaydetti.2024 yılında gerçekleştirilen seferlerde otobüslerin toplam 2 milyar 110 milyon 393 bin 75 kilometre kat ederek seyahatlerini tamamladığını belirten Bakan Uraloğlu, “Bir yılda otobüslerimizin aldığı mesafe Dünya'nın çevresinde 52 bin 661 tura denk geliyor.” dedi.