İstanbul'da dehşete düşüren olay! Sebepsiz cinayet: Çatı katında otururken arkadaşını öldürdü!

Akıllara durgunluk veren olay dün saat 18.00 sıralarında Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri 45 yaşındaki İsa Aktaş'ı bıçaklanmış olarak buldu.Çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan İsa Aktaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay yerinde arkadaşı olduğu belirlenen ve çeşitli suçlardan 6 kaydı bulunan 34 yaşındaki D.E.'nin ifadesi alındı. D.E. ifadesinde maktul İsa Aktaş ve bir başka arkadaşları Garip Y. ile birlikte boş çatı katında uyuşturucu madde aldıklarını ve Garip Y.'nin birden hiçbir şey söylemeden İsa Aktaş'a bıçakla saldırdığını söyledi. Ardından olaydan sonrada kaçtığını belirtti.Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çalışma yapan Cinayet Büro ekipleri katil zanlısı ve çeşitli suçlardan 6 kaydı bulunan Garip Y.'yi olayda kullandığı düşünülen bıçakla birlikte Fatih'te yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemlerin ardından Garip Y. ile D.E., adliyeye sevk edildi.