AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte 13 Ocak 2025 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler meydana geliyor. Ülkenin dört bir yanında son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Haberimiz içerisinde de deprem nerede oldu sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte 13 Ocak 2025 bugün meydana gelen depremler13 Ocak 2025 tarihinde saat 08:37'de Göksun Kahramanmaraş bölgesinde 2.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.