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Erzurum'da mutfak tüpü patladı: 2'si ağır 4 yaralı

Pasinler ilçesinde bir evde patlayan mutfak tüpü paniğe neden oldu. Olayda 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 10.01.2025 - 12:51 Güncelleme: 10.01.2025 - 12:56 / Editör: Edin Uslu
Erzurum'da mutfak tüpü patladı: 2'si ağır 4 yaralıErzurum'da panik dou anlar yaşandı.
Pasinler ilçesindeki bir evde saat 09.00 sıralarında mutfak tüpü patladı.
Henüz sebebi bilinmeyen patlama nedeniyle evde yangın çıktı.
Alevlerin sardığı binanın büyük bir bölümünde hasar oluştu.

4 YARALI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yaralanan İsmail Tuz, Sedanur Kılıç, Medine Kılıç, Hilal Kılıç ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik güçleri çevrede önlem alırken, patlamanın sebebi araştırılıyor.

Erzurum'da mutfak tüpü patladı: 2'si ağır 4 yaralı