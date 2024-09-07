Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki! ‘Gezi olaylarında ortalığı yıkanlar Boğaz'daki katliama gıkını çıkarmıyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. İstanbul Boğazı'ndaki katliama dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gezi olaylarında birkaç ağacın yeri değişti diye ortalığı yıkanlar, İstanbul Boğazı'ndaki katliamla ilgili gıkını çıkarmıyorlar. Mangalda kül bırakmayan çevre istismarcılarının hiçbiri ortada yok. Ya kafalarını kuma gömdüler ya da havaya bakıp ıslık çalıyorlar. İzmir Körfezi'ne ses çıkarmıyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:Depreme hazırlık beka meselesidir. Bir daha benzer acılar yaşamamak için seferber olduk.Durmak yok yola devam diyen tüm Gölcük'lü kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kocaeli'yi geliştirmek, büyütmek için yatırımlarla her türlü desteği veriyoruz.Bugün de Kocaeli'ye elimiz boş gelmedik. 3 millet bahçemizi bugün açıyoruz. Tüm Kocaeli halkına hayırlı olsun. İzmit körfezini temizliyoruz. Mavi suları tekrar eski berraklığına kavuşturuyoruz. Kamyonlarımız vızır vızır çamur taşıyor. Haliç'i temizlediğimiz gibi İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız. İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik İzmit'te olmayacak.Gezi olaylarında birkaç ağacın yeri değişti diye ortalığı yıkanlar, İstanbul Boğazı'ndaki katliamla ilgili gıkını çıkarmıyorlar. Mangalda kül bırakmayan çevre istismarcılarının hiçbiri ortada yok. Ya kafalarını kuma gömdüler ya da havaya bakıp ıslık çalıyorlar. İzmir Körfezi'ne ses çıkarmıyorlar.Gölcük Devlet Hastanesi'ni halkımızın emrine bugün sunuyoruz.