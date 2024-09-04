İstifa krizinin ardından ayaklanma başladı: İsrail’de iç çekişme büyüyor!

İsrail, Gazze işgali sürerken iç anlaşmazlıkların yükselmesiyle büyük bir krizin eşiğine geldi. Dün gündeme gelen haberlere göre İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai'nin 'kişisel nedenlerden' istifa ettiğini duyurdu.İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai'nin 'kişisel nedenlerden' istifa ettiği bildirildi. Üç yıldır Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Yadai'nin istifasının İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant tarafından onaylandığı aktarıldı. Yadai, yerine atanacak ismin netleşmesinin ardından önümüzdeki haftalarda görevi tamamen bırakacak.Yadai'nin istifası, İsrail'de yaşanacak ayrılıkların ilk basamağı olarak görülüyor. İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'yla ilgili iddialarını eleştirdi.İsrail medyasına göre Gantz, eski Savaş Kabinesi üyesi Gadi Eisenkot ile Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru'yla ilgili iddialarını çürüten bir basın toplantısı düzenledi. Başbakan Netanyahu'nun öne sürdüğü gerekçelerin bazılarını oldukça mantıksız gördüğünü dile getiren Gantz, 'Netanyahu gerçekleri konuşmadı, kaçırılanları (Gazze'de tutulan İsrailli esirler) canlı olarak geri getirmeyeceği gibi ülkenin kuzeyinde yerinden edilenleri de evlerine göndermeyecek.' dedi.Netanyahu'nun ayrıca İran'ın nükleer silah elde etmesinin önüne de geçemeyeceğini savunan Gantz, 7 Ekim'den sonra kurulan Savaş Kabinesi'ndeki dönemde tanıklık ettiklerini şöyle anlattı: 'Netanyahu, kaçırılanların salıverilmesi anlaşması için ilerleme olanağını sistematik olarak kısıtladı. Kendisinden Gazze Şeridi'nin Han Yunus ve Refah kentlerine askeri baskıyı genişletmesini istediğimizde panikledi ve operasyonu durdurdu. Bu sürpriz olmadı tabii... Netanyahu siyasette kalmakla meşgul ve ABD'yle olan stratejik ilişkilere zarar veriyor.''Philadelphi Koridoru İsrail varlığına karşı bir tehdit teşkil etmiyor, istediğimiz anda oradan çekilerek dönebiliriz. Philadelphi Koridoru'nun kontrolü kaçakçılığa karşı önem arz ediyor.' diyen Gantz, oradaki gözetleme kulelerinde asker bulundurmakla yetinmenin tünelleri kapatmayacağı gibi o askerlerin de 'atış alanındaki ördekler gibi avlanacağını' söyledi.Haaretz gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyi kabul ettiğini ancak daha sonra bu kararından vazgeçtiğini ileri sürdü. Gazete, isimlerini açıklamadığı ve Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşması için yapılan dolaylı müzakerelere yakın yabancı kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in arabuluculara Hamas'la varılacak anlaşmanın ikinci aşamasında Philadelphi Koridoru'ndan çekilme önerisi sunduğunu bildirdi.Kaynaklar, adı açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkilinin dün arabuluculara 'İsrail'in, belirlediği operasyonel gerekliliklerin karşılanması koşuluyla tüm güçlerini Philadelphi ekseninden çekmeye hazır olduğunu' bildirdiğini aktardı. Gazete, adı açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkilinin ise 'Netanyahu, uzun zaman önce askerlerin Philadelphi Koridoru'ndan tamamen çekilmesini ve güçlerin tamamen boşaltılmasını kabul etti. Başbakan'ın (dün) düzenlediği basın toplantısı, anlaşmayı siyasi nedenlerle bozmayı amaçlıyordu. Bu talepler birdenbire ortaya çıkmasaydı, uzun zaman önce bir anlaşma olurdu.' ifadelerine yer verdi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün düzenlediği basın toplantısında, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşması için yapılan dolaylı müzakerelerin önündeki engellerden biri olarak görülen Mısır ile Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nu işgale devam etme konusunda ısrarcı olacaklarını söylemişti.Netanyahu, Gazze'ye saldırıların hedefine ulaşmasının Philadelphi Koridoru'ndan geçtiğini iddia ederek, 'Buradan çekilmeyeceğiz. Burada kalmak konusunda hepimiz ısrarcı olmalıyız.' ifadesini kullanmıştı.ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ekim 2023'teki saldırılarda rol oynadıkları gerekçesiyle Hamas'ın 6 liderine 7 farklı suçlamanın yöneltildiği bir iddianame hazırladığını açıkladı. ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim'den sonraki süreçte ABD'nin hazırladığı ilk iddianamede Hamas liderleri, saldırılardan sorumlu tutuldu.İddianamede, Hamas'ın önceki Siyasi Büro Başkanı olup İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybeden İsmail Heniyyeh, Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar, Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Kassam Tugayları Komutanı Muhammed el-Masri (Muhammed Deif), Mervan İsa ve Ali Baraka hakkında 'terörizm' dahil, 7 farklı suçlama yöneltildi. İddianamede 7 Ekim saldırılarının nasıl gerçekleştiğine dair detaylı iddialar yer alırken söz konusu isimlerin isnat edilen suçlarla ne şekilde bağlantılı olduğuna dair ifadeler de yer aldı.Amerikan medyasına konuyla ilgili bir değerlendirme yapan ve adı açıklanmayan bir Adalet Bakanlığı yetkilisi, iddianamenin esasen 1 Şubat 2024 tarihinde hazır olduğunu ancak sanıklardan birinin yakalanabilmesi beklentisiyle bugüne kadar mühürlü kaldığını belirtti. Yetkili, İsmail Heniyye'nin öldürülmesi ve bölgedeki diğer gelişmeler neticesinde artık iddianamenin mühürlü kalmasına gerek kalmadığı değerlendirmesini yaptı.