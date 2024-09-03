Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon süreci devam ediyor

Bugün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47 ve yıllık yüzde 51,97 oldu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklanan enflasyon verileriyle ilgili 'Enflasyon konusunda elde ettiğimiz pozitif sonuçların refah seviyesi, gelir dağılımı üzerindeki etkilerini önümüzdeki dönemde görmeye başlayacağız.' açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ağustos enflasyon verisine ilişkin 'Dezenflasyon süreci devam ediyor.' diyerek, açıklanan oranları şu ifadelerle yorumladı:Enflasyonist baskıların azalmasının etkisiyle TÜFE ağustos ayında yüzde 2,47 oranında arttı. Gıda fiyatlarının düşmesi, döviz kurundaki ılımlı seyir ve yurtiçi talebin artış hızının yavaşlaması aylık enflasyonun bir önceki aya kıyasla düşük gelmesinde etkili oldu.Aylık enflasyonun artış hızının yavaşlamasıyla birlikte, yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla belirgin bir şekilde 9,8 puan azalarak yüzde 51,97'ye geriledi. Çekirdek enflasyon göstergelerinin (B ve C) yıllık enflasyonlarında da belirgin düşüşler kaydedildi.Enflasyonla mücadele konusunda ekonomik programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz.Güçlü siyasi ve sosyal sahiplenme ile enflasyonda sağladığımız sonuçlarla öngörülebilirliği arttırıyor, istikrar içinde büyüme hedefimize katkıda bulunuyoruz.Enflasyon konusunda elde ettiğimiz pozitif sonuçların refah seviyesi ve gelir dağılımı üzerindeki etkilerini de önümüzdeki dönemde görmeye başlayacağız.Yılmaz, bu hafta yayınlanacak Orta Vadeli Program'a (OVP) vurgu yaparak, şu bilgileri verdi:Açıklayacağımız güncellenmiş OVP ile mal ve hizmet piyasalarının daha etkin işlev görmesini sağlayacak ve piyasada rekabeti artıracak politikalar vasıtasıyla enflasyon üzerindeki ataleti kırmayı ve uzun dönemli beklentileri iyileştirerek dezenflasyonun reel ekonomi üzerindeki maliyetini hafifletmeyi amaçlıyoruz.