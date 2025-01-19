Ali Yerlikaya: Bir haftada 52 sürücüye yetkisiz çakar kullanma cezası verildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yapılan denetimin sonuçlarını ve 9-16 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan uygulamaların sonuçlarını açıkladı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında, 2024 yılında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs cinsi araçlarla ilgili toplam, 2 milyon 376 bin 21 adet denetim yapıldığını, 447 bin 978 sürücüye ve araca cezai işlem uygulandığını belirtti.Bakan Ali Yerlikaya, paylaşımında sürücülere, 'Lütfen, trafik kurallarına uyalım' diye seslendi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen yıl gerçekleştirilen şehirlerarası yolcu otobüslerine ait dentimlere dair şu ifadeleri kullandı:2024 yılı içerisinde Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce; Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Yapan Otobüs cinsi araçlarla ilgili toplam, 2 milyon 376 bin 21 adet denetim, 447 bin 978 sürücüye/araca ise işlem yapıldı.Ayrıca 2024 yılında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan 592 otobüs, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karıştı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre; Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerince 9-16 Ocak 2025 tarihleri arasında:-2 Milyon 922 bin 854 araç denetlendi.-Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 52 sürücüye işlem yapıldı.-Hız ihlalinde bulunan 112 bin 899,-Periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 699,-Emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 95,-Sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 391 ve-Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; Toplam 474 bin 456 araca/sürücüye işlem yapıldı.