Meteoroloji hava durumu raporu! Dikkat: Yeni soğuk hava dalgası geliyor
Meteoroloji'nin son raporuna göre, yurdu terk eden yağışlar hafta içi tekrardan geliyor. İç Anadolu, Batı Karadeniz, Ankara, Bolu çevresinde gök gürültülü sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Batıdan giriş yapacak olan soğuk hava dalgası 2 gün sürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Rize, Artvin, Trabzon'un batısı ve Giresun'un doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop'ta kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Yurdun batısında etkili olan kar ve sağanak etkisini yitirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün yurt genelinde yalnızca Doğu Karadeniz'de yağış bekleniyor. Bu bölge dışında kalan yerlerde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
HAVA SICAKLIĞI ARTTI
Güneşin kendini göstermesiyle birlikte sıcaklıklar da bir kademe artacak.Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu dışında yurt genelindeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
GÜNEŞ VAR AMA SOĞUĞA DİKKAT
Bugün rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Hafif esen rüzgar, gölgede üşütecek.
HAFTALIK RAPOR YAYINLANDI
Meteoroloji haftalık hava durumu tahminini yayınladı. Uzun bir aradan sonra gelen güneşli hava bir sürü daha devam edecek. Salı akşamı batıdan yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgasının cumaya kadar sürmesi bekleniyor. Ankara, Bolu ve çevresinde kar yağışı bekleniyor.
İSTANBUL'DA ÇARŞAMBAYA KADAR YAĞMUR YOK
Megakent hafta içini sağanakla geçirdi. Ancak yağmur ara verdi. İstanbul'da yeni haftanın ortasına kadar yağmur beklentisi yok. Çarşamba günü İstanbul da dahil olmak üzere Marmara'dan Akdeniz'e batı bölgelerde yağmur bekleniyor.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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8'e karşı
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop'ta batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur (21-75 kg/m2), Trabzon'un batısı, Giresun'un doğusu ile Rize ve Artvin‘in 500-600 metre rakım üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma, don, tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 2°C, 14°C
Az bulutlu
EDİRNE -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 6°C, 16°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 4°C, 13°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 12°C, 21°C
Az bulutlu
HATAY 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 8°C, 18°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 0°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -3°C, 9°C
Az bulutlu
KONYA -2°C, 9°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU -1°C, 8°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 2°C, 12°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 8°C, 13°C
Öğleden sonra yağmurlu
ZONGULDAK 5°C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyıarında kuvvetli yağmur, Trabzon'un batısı, Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri kuvvetli yağmurlu, yüksekleri kuvvetli ve yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların batısının yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars, Ağrı'nın kuzeyi ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -7°C, -2°C
Öğleden sonra hafif kar yağışlı
KARS -7°C, 2°C
Öğleden sonra hafif kar yağışlı
MALATYA -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -8°C, 2°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 15°C
Az bulutlu
SİİRT 0°C, 9°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 15°C
Az bulutlu