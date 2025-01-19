Meteoroloji hava durumu raporu! Dikkat: Yeni soğuk hava dalgası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Rize, Artvin, Trabzon'un batısı ve Giresun'un doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop'ta kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Yurdun batısında etkili olan kar ve sağanak etkisini yitirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün yurt genelinde yalnızca Doğu Karadeniz'de yağış bekleniyor. Bu bölge dışında kalan yerlerde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.Güneşin kendini göstermesiyle birlikte sıcaklıklar da bir kademe artacak.Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu dışında yurt genelindeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Bugün rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Hafif esen rüzgar, gölgede üşütecek.Meteoroloji haftalık hava durumu tahminini yayınladı. Uzun bir aradan sonra gelen güneşli hava bir sürü daha devam edecek. Salı akşamı batıdan yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgasının cumaya kadar sürmesi bekleniyor. Ankara, Bolu ve çevresinde kar yağışı bekleniyor.Megakent hafta içini sağanakla geçirdi. Ancak yağmur ara verdi. İstanbul'da yeni haftanın ortasına kadar yağmur beklentisi yok. Çarşamba günü İstanbul da dahil olmak üzere Marmara'dan Akdeniz'e batı bölgelerde yağmur bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.UYARILAR: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Ateşkes sonrası Hamas'tan ilk açıklama! 'İsrail'in tek bildiği bu'8'e karşıHava sıcaklığının, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop'ta batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur (21-75 kg/m2), Trabzon'un batısı, Giresun'un doğusu ile Rize ve Artvin‘in 500-600 metre rakım üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma, don, tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis hadisesi bekleniyor.ÇANAKKALE 2°C, 14°CAz bulutluEDİRNE -1°C, 10°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 2°C, 11°CParçalı bulutluKIRKLARELİ -1°C, 12°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR -2°C, 11°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 5°C, 15°CParçalı ve az bulutluİZMİR 6°C, 16°CParçalı bulutluMANİSA 4°C, 13°CParçalı bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ADANA 4°C, 19°CParçalı ve az bulutluANTALYA 12°C, 21°CAz bulutluHATAY 4°C, 19°CParçalı ve az bulutluMERSİN 8°C, 18°CAz bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis hadisesi bekleniyor.ANKARA 0°C, 8°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI -2°C, 10°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR -3°C, 9°CAz bulutluKONYA -2°C, 9°CAz bulutluBATI KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU -1°C, 8°CParçalı bulutluDÜZCE 2°C, 12°CParçalı bulutluSİNOP 8°C, 13°CÖğleden sonra yağmurluZONGULDAK 5°C, 9°CParçalı ve yer yer çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyıarında kuvvetli yağmur, Trabzon'un batısı, Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA 1°C, 11°CParçalı ve çok bulutluARTVİN 1°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri kuvvetli yağmurlu, yüksekleri kuvvetli ve yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 7°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların batısının yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars, Ağrı'nın kuzeyi ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -7°C, -2°CÖğleden sonra hafif kar yağışlıKARS -7°C, 2°CÖğleden sonra hafif kar yağışlıMALATYA -2°C, 10°CParçalı ve az bulutluVAN -8°C, 2°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR -2°C, 13°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 2°C, 15°CAz bulutluSİİRT 0°C, 9°CAz bulutluŞANLIURFA 6°C, 15°CAz bulutlu