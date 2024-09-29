İstanbul'da dilenci operasyonu: 15 kişi yakalandı

Vatandaşların manevi duygularını sömürerek parasını alan dilencilere yönelik çalışmalar sürüyor.İstanbul'da zabıtalar tarafından tespit edilen dilenciler için düğmeye basıldı.Zabıta ekipleri, Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresindeki dilencilere yönelik akşam saatlerinde operasyon düzenlendi.Gelen turistleri rahatsız eden ve küçük çocuklar ile bebekleri kullanarak dilencilik yapanlar yakalanarak ekip otomobiline bindirildi.Bazı dilenciler yakalandığı esnada kendilerini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösterdi.Yapılan operasyonda 12 dilenci ve 3 küçük çocuk yakalanarak ekip araçlarıyla birlikte işlemleri yapılmak üzere Edirnekapı Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü.Dilencilere kişi başı, kabahatler kanununa göre 977 lira para cezası uygulandı.