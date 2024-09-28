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Beyaz Gazete
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Artvin'de korkunç olay! Araç alevlere teslim oldu

Artvin-Borçka karayolunda seyir halindeyken alevlere teslim olan araç, kısa süre içerisinde kullanılmaz hale geldi.

Ekleme: 28.09.2024 - 16:37 Güncelleme: 28.09.2024 - 16:39 / Editör: Ozge Selin
Artvin'de korkunç olay! Araç alevlere teslim olduArtvin-Borçka yolunun Ormanlı köyü yakınlarında seyir halinde bulunan E.G. yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Artvin'de korkunç olay! Araç alevlere teslim oldu

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, alevlere teslim olan araç kullanılmaz hale geldi.