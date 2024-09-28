Artvin'de korkunç olay! Araç alevlere teslim oldu

Artvin-Borçka yolunun Ormanlı köyü yakınlarında seyir halinde bulunan E.G. yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, alevlere teslim olan araç kullanılmaz hale geldi.