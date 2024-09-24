Otel alev aldı! Sebebi bilinmiyor: Ekipler bölgeye sevk edildi
Çok katlı bir otelde çıkan yangında odalarında mahsur kalan ve aralarında yabancı uyruklu vatandaşların da bulunduğu 7 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kars'ın Faikbey Caddesi üzerinde bulunan otelde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangın hızla tüm katlara yayılırken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de bir yandan yangına müdahale etti, bir yandan da odalarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya başladı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Bölgeye Vali Ziya Polat da gelerek yetkililerden bilgi aldı. İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.
Yangın hızla tüm katlara yayılırken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de bir yandan yangına müdahale etti, bir yandan da odalarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya başladı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Bölgeye Vali Ziya Polat da gelerek yetkililerden bilgi aldı. İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.