Samsun'da 2 ton etil alkol ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ve devleti zarara uğratacak şekilde kaçak ve sahte içki üretimi ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.Bu kapsamda KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde operasyon düzenledi.Düzenlenen operasyonda, durdurdukları bir tırda arama yaptı.Yapılan aramda 2 ton 40 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili R.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.