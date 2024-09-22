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Beyaz Gazete
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Muş’ta şehit askerin yakınları kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ekleme: 22.09.2024 - 17:08 Güncelleme: 22.09.2024 - 17:09 / Editör: Ozge Selin
Muş’ta şehit askerin yakınları kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralıŞehit Abakay'ın cenaze törenine katılmak için Batman’dan Muş'a gelen yakınlarının içinde bulunduğu kamyonet, Şenyayla bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 70 metre yükseklikten şarampole devrilen kamyonette 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza ile ilgili araştırmanın başlatıldığı bildirildi.

Muş’ta şehit askerin yakınları kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı