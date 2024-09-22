MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!