MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!