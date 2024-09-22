  • USD: 33,95 - 34,01
  • EURO: 37,91 - 37,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ekleme: 22.09.2024 - 13:54 Güncelleme: 22.09.2024 - 13:55 / Editör: Ozge Selin
MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi