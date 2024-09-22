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Konya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Konya Beyşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs yağış nedeniyle devrildi. Kazada 12 işçi yaralandı.

Ekleme: 22.09.2024 - 10:14 Güncelleme: 22.09.2024 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Konya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralıKonya'nın Beyşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.H.T. idaresindeki 63 NN 953 plakalı minibüs, Konya-Hüyük kara yolunun 60. kilometresinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüste bulunan 12 işçi yaralandı. Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı