İran'da kömür madeninde korkutan patlama

İran'ın Tabas kenti yakınlarındaki madende meydana gelen patlama sonrası İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, kayıp madenciler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.İlk belirlemelere göre, patlamada 30 madencinin hayatını kaybettiği, 17 madencinin ise yaralandığı aktarıldı.Patlamaya ilişkin İran Kızılayı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelerde bulunuldu:Şu anda C Blokta kurtarma çalışmaları sürüyor.Maden bloklarından birinde patlama ve metan gazı sızıntısı gördük.Özellikle erken saatlerden itibaren kurtarma ekibinin bu bölgede varlığını gördük.Ülkenin kömürünün yüzde 76'sı buradan sağlanıyor. Kazada dün gece B blokta bulunan 47 kişiden 30 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.Öte yandan, İran Kızılayı Başkanı Pir Hossein Kolivand'ın maden patlamasının yaşandığı bölgeye gideceği duyuruldu.