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Beyaz Gazete
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Gara'da 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Türkiye, terörü kaynağında bertaraf etmeyi sürdürüyor. Mehmetçik, kalleşlerin inlerini teker teker başlarına yıkıyor. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Ekleme: 22.09.2024 - 17:56 Güncelleme: 22.09.2024 - 17:57 / Editör: Ozge Selin
Gara'da 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
"Terörü kaynağında bertaraf etme" politikası izleyen Ankara, PKK'nın inlerini başına yıkıyor.
Son olarak Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok" denilen açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"

Gara'da 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi