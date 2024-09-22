Gara'da 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

"Terörü kaynağında bertaraf etme" politikası izleyen Ankara, PKK'nın inlerini başına yıkıyor.Son olarak Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi."Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok" denilen açıklama şu ifadelere yer verildi:"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"