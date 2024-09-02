Sakarya'da akılalmaz olay! Eski eşinin yeni kocasını öldürdü
Adapazarı ilçesinde kıskançlık sebebiyle çıkan kavgada eşinin eski kocası tarafından göğsünden bıçaklanan yabancı uyruklu şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu A.N. ile bir süre önce boşandığı eşinin yeni kocası J.S. arasında kıskançlık sebebi ile tartışma yaşandı.
Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında A.N., J.S.'yi göğsünden bıçaklayarak yaraladı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı J.S., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. J.S., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.