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Kocaeli TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı

3 tanker, 2 tır ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 2.09.2024 - 15:59 Güncelleme: 2.09.2024 - 16:03 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralıKocaeli'de yaşanan trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.

TEM Otoyolu'nun İzmit mevkisinde, İstanbul yönüne giden 3 tanker, 2 tır ve bir otomobil, zincirleme kazaya karıştı.

LPG YÜKLÜ TANKER DEVRİLDİ

LPG yüklü tanker, bariyerleri aşıp, ağaçlık alana devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle yolun İstanbul yönü trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekipler, LPG yüklü tankerin patlama ihtimaline karşı önlem aldı, kazaya karışan araçların kaldırılması için de çalışmalara başlandı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı