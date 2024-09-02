İzmir’de kanlı gece! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü var! İlayda Aygar ağır yaralı!

İzmir'de dün korkunç bir gece yaşandı. Bülent Şengün, gasbettiği taksici Arif Karabacak'ı öldürdü. Daha sonra da yoldan geçen başka bir aracı gasbetti. Ardından soygun için bir markete girdi. Burada da 16 yaşındaki İlayda Aygar'a 3 el ateş etti. Şengün, kaçarken ATM'den para çeken Engin K.'yı da gasp edip öldürdü. Ağır yaralanan İlayda Aygar'ın yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği öğrenildi. İşte korku filmlerini aratmayan olayın detayları…

Dehşet dolu olay İzmir'in Torbalı ve Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Taksi şoförü Arif Karabacak'ı gasbettikten sonra tabanca ile öldüren Bülent Şengün, daha sonra yoldan geçen hafif ticari aracı gasbetti. Hafif ticari araç ile Torbalı Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giden Bülent Şengün, soygun yapmak için bir markete girdi.Marketi soymak istediği sırada kendisine engel olmaya çalışan 16 yaşındaki İlayda Aygar'ı da 3 el ateş ederek vurdu. Algar ağır yaralanırken, olay yerinden kaçan Şengün bu kez tabanca ile ATM'den para çeken Engin K.'yı gasbettikten sonra tabanca ile vurarak öldürdü.İzmir'de dehşet! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü, 1 yaralıŞengün, hafif ticari araç ile Gümüldür'e gittiği sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Markette silahlı saldırıya uğrayan İlayda Aygar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan talihsiz kızın yoğun bakıma alındığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.Hafif ticari araç ile Gümüldür'e kaçtığı sırada, kovalamaca sonucu Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Bülent Şengün'ün üzerinde arama yapıldı.Yapılan arama sonucunda, şüphelinin üzerinde 'ecstasy' olarak bilinen 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin olayları gerçekleştirdiği sırada uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.Taksici Arif Karabacak'ın öldürülmesinin ardından harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, şüpheliyi tespit etmek için çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi.Koordineli bir şekilde hareket eden ekipler, olası bir duruma karşı güvenlik amacıyla çelik yelek taktığı öğrenildi. Gümüldür'e kaçtığı sırada yakalanan şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.