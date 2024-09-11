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Yayla yolunda feci kaza: Ölü ve yaralı var

Olay Hassa ilçesi Tabutgediği yaylasında meydana geldi. Yayla yolunda 70 metreden uçan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ekleme: 11.09.2024 - 15:33 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:39 / Editör: Ozge Selin
Yayla yolunda feci kaza: Ölü ve yaralı varEdinilen bilgilere göre kaza; Hassa ilçesi Tabutgediği yaylasında meydana geldi. Yayla yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, 70 metre yükseklikten uçtu.

Devrilerek takla atan motosikletteki Ömer Faruk Koca öldü, M.E.Ş. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ölen şahsın cenazesi olay yerindeki işlemlerin ardından morga kaldırıldı.

Yayla yolunda feci kaza: Ölü ve yaralı var