Norveç, Türkiye'ye uygulanan savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, Norveç Dışişleri Bakanı Eide'nin, Norveç’in 2019 yılında Türkiye’ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırma kararı aldıklarını söylediğini aktardı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, söz konusu karardan duyulan memnuniyeti ileterek, bu tip kısıtlamaların müttefiklik ruhuna uygun olmadığını söyledi.