Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Millet affetmez' diyerek uyarmıştı! CHP lideri Özgür Özel'den 'Dilruba' sözleri: AK Parti seçmeninden özür diliyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Özgür Özel'in millete özür borcu var" çıkışı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir çıkış geldi. "Dilruba meselesinde sayın Erdoğan'ı aramayı düşündüm" diyen Özel, "Dilruba'nın sözlerinden alınan kim varsa özür dilerim. Bidon kafa, göbeğini kaşıyanlar diyenler adına ben AK Parti seçmeninden özür diliyorum" dedi.

CHP, milli iradeye hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'nu 'ınur konuğu yaparak tepkileri üzerine topladı.'Millete hakaret edeni millet affetmez' uyarısında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Helalleştik dediler ama millete ve 28 milyonun iradesine hakaret eden bir şahsı 30 Ağustos'ta İzmir'de onur konuğu olarak baş köşeye oturttular. CHP lideri Sayın Özel'in millete bir özür borcu olduğuna inanıyoruz' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Özgür Özel'in millete özür borcu var' çıkışı sonrası gözler CHP'ye çevrildi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Dilruba'nın sözlerinden alınan kim varsa özür dilerim. Kırdığı herkesten Dilruba adına özür diliyorum' ifadelerini kullandı.'Dilruba meselesinde sayın Erdoğan'ı aramayı düşündüm' diyen Özel, AK Parti seçmenine yönelik geçmiş hakaretlere de değindi.Özel, 'Bidon kafa, göbeğini kaşıyanlar diyenler adına ben AK Parti seçmeninden özür diliyorum' şeklinde konuştu.