Bakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakan Eide ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Norveç Dışişleri Bakanı Eide ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.Sözcü Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:"Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, bugün Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Norveç'in 2019 yılında Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırma kararı aldıklarını aktardı. Dışişleri Bakanımız Fidan, söz konusu karardan memnuniyet duyduğumuzu belirtti, bu tip kısıtlamaların müttefiklik ruhuna uygun olmadığını söyledi."