Enerjide tam bağımsızlığa koşar adım! Bakan Bayraktar açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Çevreye uyumlu bir şekilde, Türkiye'nin en kaliteli petrolünü Gabar'da yüksek oranda üretmeye başladık. Günde yaklaşık 47 bin varil petrol üretiyoruz. Bunun yanı sıra Karadeniz'de, Sakarya Doğal Gaz Sahası'nda yaklaşık 2,6 milyon eve yetecek kadar doğal gaz üretmeye başladık.' dedi.Bayraktar, Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, 'Yeni Türkiye' ve 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine gençlerin gayretleriyle hep birlikte yükseleceklerini ifade etti. Bayraktar, kararlılıkla, ısrarla, istikrarlı, planlı ve programlı bir şekilde çalışılınca ulaşılamayan bir hedef olmadığını vurguladı.Bakan Bayraktar, burada yaptığı konuşmasında Türkiye'nin yenilenebilir enerji dahil olmak üzere yerli kaynakları azami düzeyde kullanmak durumunda olduğunun altını çizerek, bununla beraber 70 yıllık nükleer enerji rüyasının gerçekleşmesiyle Türkiye'nin daha büyük bir güçle kararlı şekilde hedeflerine ilerleyeceğini söyledi.Türkiye, aynı zamanda enerjisini verimli kullanan bir ülke olmak durumunda olduğuna dikkat çeken Bakan Bayraktar, ' Evlerimizde, okullarımızda, iş yerlerimizde, sokağımızda verimli enerji kullanan bir ülke olmak durumundayız. Dolayısıyla kendi kaynaklarını ekonomisine kazandıran, bunu kendi mühendisleriyle, imkan ve kabiliyetleriyle yapan bir ülke olmalıyız. Ben bu anlamda hepinize güveniyorum. Burada mezun kardeşimizi dinleyince çok etkilendim. Çok güzel bir üniversitede inşallah eğitim hayatına devam edecek. Dört yıl sonra da bizim enerjimize enerji katmaya, ülkemizin gücüne güç katmaya devam edecek.' ifadelerini kullandı.