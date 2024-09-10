Büyük gün geldi: Gözler Trump-Harris kapışmasında

Amerika'da seçim maratonu sürerken, büyük güne ise sadece 2 ay kaldı.ABD'nin Eski Başkanı Donald Trump ile Joe Biden'ın yerine geçen Kamala Harris'in yarışında dengeler değişmeye başladı.Trump başına gelen suikast olayından sonra oy oranlarını artırmaya başladı.Ancak Biden'ın çekilmesi ve Kamala Harris'in aday olması, Trump'ın artan oy oranlarını durdurdu.Şimdilerde ipi göğüsleyen Kamala ile Trump, canlı yayında bir araya gelecek ve kozlarını paylaşacak.Philadelphia'da Türkiye saatiyle sabah saat 4'te başlayacak münazara, adayların ilk karşılaşması olacak.Televizyon münazarası 1 buçuk saat sürecek. Salonda izleyici olmayacak. Konuşma sırası kendisinde olmayan adayın mikrofonu kapatılacak.Böylece konuşan adayın sözü kesilemeyecek. Soruları cevaplaması için adaylara 2'şer dakika süre tanınacak. Harris ve Trump'a not kağıdı, kalem ve su verilecek.Her iki parti yetkilileri de adaylarından endişeli.Cumhuriyetçiler, Trump'ın ekonomi, sınır krizi gibi konularda Harris'i köşeye sıkıştırmak yerine sözünü keserek dikkati dağıtmasından endişe ediyor.Demokratlar da, Harris'in başkan yardımcılığı dönemindeki konuşmalarında yaptığı tartışmalı ve yetersiz açıklamalardan hoşnutsuz.Kamala Harris, haziran ayındaki münazarada Trump'a karşı kötü performans sergileyen Başkan Biden'ın çekilmesi sonucu partinin adayı olarak açıklanmıştı.Filistinli grupların, televizyon münazarasının yapılacağı tarihi Philadelphia Belediye binasının önünde, her iki adayı da İsrail'e destekleri sebebiyle protesto etmesi bekleniyor.