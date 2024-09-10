Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Gürcistan’da Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından, "Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı"na katılmak üzere Gürcistan'a gitti.
Güler, Gürcistan’da Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.