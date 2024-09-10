  • USD: 33,99 - 34,05
  • EURO: 37,52 - 37,59
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Gürcistan’da Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

Ekleme: 10.09.2024 - 13:24 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından, "Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı"na katılmak üzere Gürcistan'a gitti.

Güler, Gürcistan’da Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile bir araya geldi