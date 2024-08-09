İsrail Gazze işgalinin ardından İran ve Hizbullah ile sıcak çatışmaya girdi. Hamas lideri İsmail Haniye suikastının ardından İran'ın İsrail ordusuna savaş açması beklenirken İsrail Lübnan sınırında çatışmaları sürdürüyor.İsrail çukura giriyor! Ülke medyası son dakika koduyla duyurdu: Yer altı planı devrede!Tüm sınır bölgelerinde saldırı hazırlıklarını üst düzeye çıkaran İsrail, dün gece saatlerinde acil önlem planını devreye soktu. İsrail Güvenlik Kabinesinin başkent Tel Aviv'de Genelkurmay Başkanlığının 'çukur' olarak da adlandırılan yer altı komuta odasında toplandığı bildirildi.Yerel basında çıkan haberlerde, İran ve Hizbullah ile devam eden gerilimin gölgesinde Güvenlik Kabinesinin bir araya geldiği belirtildi. Toplantının olası bir acil durum tatbikatı yapmak amacıyla Genelkurmay Başkanlığındaki yer altı komuta odasında yapıldığı ifade edildi.İsrail çukura giriyor! Ülke medyası son dakika koduyla duyurdu: Yer altı planı devrede!Öte yandan İsrail televizyonu toplantının gündemine ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Kanal 12 televizyonu, İsrail ordusunun Güvenlik Kabinesinden Hizbullah'a karşı önleyici bir saldırı düzenleme emri alma olasılığına hazırlandığını ileri sürdü.İsrail çukura giriyor! Ülke medyası son dakika koduyla duyurdu: Yer altı planı devrede!Kanal 13 televizyonu ise Tel Aviv'in elindeki son değerlendirmelerin Hizbullah'ın Fuad Şükür'ün öldürüldüğü saldırıya karşılık üst düzey bir İsrailli yetkiliyi hedef almaya çalışacağı yönünde olduğunu iddia etti.Savaş kabinesinin çukur toplantısının hemen ardından İsrail basınında çıkan haberler, ülkedeki kırmızı alarmı duyurdu. İsrail'in, İran ve Hizbullah'ın uzun süredir beklenen misilleme saldırılarına hazırlandığı belirtildi. Çıkan haberlere göre yetkililer, halka güvenli odalarda yiyecek ve su stoklamaları çağrısında bulundu.İsrail çukura giriyor! Ülke medyası son dakika koduyla duyurdu: Yer altı planı devrede!STOKLAMA ÇALIŞMLARI HIZLANDIÖte yandan İsrail'deki hastanelerin, tıbbi ve cerrahi malzemeler, binlerce ünite kan, dizel yakıt ve benzin stoklayarak savaşa hazırlandığı detaylarına da yer verildi. Hastaların yer altı koğuşlarına taşınmaya başladığı belirtildi.Arama kurtarma ekipleri ise büyük şehirlerde hazır konuma getirildi. İsrail ordusunun yalnızca Lübnan'la sınırlı kalmayarak, üst düzey müdahale roket ateşi de eklediği bildirildi.İsrail çukura giriyor! Ülke medyası son dakika koduyla duyurdu: Yer altı planı devrede!'ATEŞLE OYNAYAN YIKIMI BEKLER'İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan halkına uyarıda bulundu. İsrail'in 'kuzey sınırının her iki tarafında barış, refah ve istikrar' aradığını, Hizbullah'ın ise 'Lübnan'ı ve halkını rehin aldığını' öne süren Gallant 'Ateşle oynayan yıkımı bekler' ifadelerini kullandı.