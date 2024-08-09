Bu görüntüler Türkiye'den: 3 büyük ilin kesiştiği bölgede kaydedildi

Ankara, Konya ve Aksaray il sınırlarının kesiştiği yerde bulunan ve Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, ülkenin tuz ihtiyacının yüzde 70'ini karşılıyor. Tuz Gölü havzası, ülkemizde biyolojik çeşitliliğin korunması açısından önem taşıyan sulak alanlar arasında yer alıyor. Su seviyesinin düşmesiyle kuraklığın yaşandığı göl havzasında oluşan şekiller görüntülendi. Bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler gölde yürüyüş yaptı.