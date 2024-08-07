Türkiye'nin dev projesi 'Çelik Kubbe' Yunanistan manşetlerinde

Türkiye uzun süredir kendi katmanlı hava savunma sistemi ailesini oluşturuyor.Bu ailenin içindeki yakın hava savunma sistemleri, alçak ve orta irtifa sistemleri hali hazırda envantere girdi.Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'in ise ilk etabı için sona gelindi.ASELSAN'ın geliştirdiği sistem tamemen hayata geçtiğinde milli Çelik Kubbe Türk hava sahasına giren hatta girmesi muhtemelen olan tüm tehditleri hemen her irtifadan bertaraf edebilecek.Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği toplantı büyük yankı buldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde düzenlenen Komite'de katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların entegre çalışmasını temin eden 'Çelik Kubbe' projesinin startı verildi.Hayata geçtiğinde jeopolitik açıdan zorlu bir coğrafyada bulunan Türkiye'ye güvenlik açsından büyük bir avantaj sağlayacak sistem, Yunanistan basınında da büyük ilgi gördü.Gazeteler ve internet siteleri gelişmeyi manşetten duyururken, Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin gerçekleştirdiği toplantının tüm detayları paylaşıldı.İŞTE BAŞLIKLARYunanistan'da yayın yapan ErtNews haber sitesinde Türkiye'nin yeni dönemde savunma sanayiye önemli yatırımlar yapılacağı aktarılan haberde 'Erdoğan kendi 'Çelik Kubbesini' hazırlıyor' ifadeleri kullanıldı.News24/7 ise manşetinde 'Erdoğan'ın Çelik Kubbesi: Türkiye ne hazırlıyor?' diyerek haberi okurlarına sundu.Skai, 'Türkiye entegre hava savunmasının 'çelik kubbesini' planlıyor' derken Politic ise 'Türkiye entegre uçaksavar sistemi planlıyor' diyerek haberlere yer verdi.Naftemporiki gazetesi ise haberi 'Türkiye: 'Çelik Kubbe' Adlı Hava Savunma Sistemi Tasarlanıyor' yazısıyla manşetlerine taşıdı.