Mehmet Şimşek Türkiye ekonomisini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.Bakan Şimşek, burada 'Enflasyonda düşüş sürecek mi?' sorusuna şu yanıtı verdi:Uygulamakta olduğumuz bir reform ve istikrar programı var. Bu programın en büyük önceliği milletimizi hayat pahalılığı belasından kurtarmak. Sabit gelirliler açısından gelir dağılımızı bozan çok önemli makro ekonomik problem. Bizim programın özü de dezenflasyon. Yani enflasyonu kalıcı olarak düşürmek. Temmuzdaki düşüş çok önemli, ağustosta da dozu aynı olmamakla birlikte düşüş devam edecek. Enflasyondaki düşüş öngörülelerimizle paralel gidiyor.'REFORM PROGRAMIMIZ MİLLETİMİZİ PAHALILIKTAN KURTARACAK'Performanslarımızla hedeflerimiz arasında yakınsama arttıkça enflasyon da düşecektir. Enflasyonu düşürmekte çok kararlıyız. 2025 yılında ilk rahatlaması göreceğiz. Reform programımız milletimizi pahalılıktan kurtaracak. 2025'ten itibaren milletimiz sonuçlarını görecek.2ENFLASYON YILI YÜZDE 40'LARDA KAPATACAK'Enflasyonun yılı yüzde 40'larda kapatacığına inanıyoruz. Yıl sonu enflasyonu hedeflerini tutturmada bir değişiklik yok. Hedefleri tutturacağız ve bu konuda bir değişiklik yok.'SİYASİ İRADE ÇOK ÖNEMLİ'Daha önce de birçok program uygulandığını enflasyonu düşürmenin kolay olmadığını belirterek, çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Bakan Şimşek, hedefe ulaşmak için siyasi iradenin çok önemli olduğunu belirtti.Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:-2024'ün ilk 7 ayında Fitch Ratings, S&P ve Moody's kredi puanını artıran tek ülke Türkiye'dir.