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Araç sahiplerine müjde! Akaryakıta indirim geldi

Araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Benzine gelen dev indirimden sonra akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi. Peki, 6 Ağustos benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?

Ekleme: 6.08.2024 - 09:26 Güncelleme: 6.08.2024 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıta indirim geldi
Son dönemde uluslararası akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar hepimizin cebini yakından ilgilendiriyor.

Brent petrol fiyatlarındaki iniş çıkışlar, benzin ve motorin fiyatlarını da etkiliyor.

Bugün itibarıyla benzine büyük indirim geldi, akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi.

Benzin fiyatına gelen 1 lira 73 kuruş indirimin ardından güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor.

Peki, 6 Ağustos Salı benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL 6 AĞUSTOS AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 43,49 TL

Motorin: 43,67 TL

LPG (Otogaz): 22,39 TL

ANKARA 6 AĞUSTOS AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 44,10 TL

Motorin: 44,28 TL

LPG (Otogaz): 22,94 TL

İZMİR 6 AĞUSTOS AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 44,51TL

Motorin: 44,76 TL

LPG (Otogaz): 22,64 TL