Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Düşüş sürüyor
TÜİK'in açıkladığı temmuz ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyat istikrarının önemini vurguladı. Şimşek, "Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek" dedi.
TÜİK, temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.
TÜİK verilerine göre TÜFE'deki değişim temmuz ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış kaydetti.
Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 61,78'e geriledi.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK AÇIKLAMA
Açıklanan veriler sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk değerlendirme geldi.
"YILLIK ENFLASYON DÜŞÜYOR"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, "Yıllık enflasyon düşüyor." ifadelerini kullandı.
"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ DAHA ÇOK HİSSEDİLECEK"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklamalarında şunları söyledi:
Yıllık enflasyon düşüyor. Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi.
Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız.