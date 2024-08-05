Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Düşüş sürüyor

TÜİK, temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.TÜİK verilerine göre TÜFE'deki değişim temmuz ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış kaydetti.Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 61,78'e geriledi.Açıklanan veriler sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk değerlendirme geldi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, "Yıllık enflasyon düşüyor." ifadelerini kullandı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklamalarında şunları söyledi:Yıllık enflasyon düşüyor. Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi.Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız.