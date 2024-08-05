Kütahya'da gelin ve damat trafik kazasında can verdi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy'de düğünleri yapılan Emet ilçesi Göncek Köyü Camii imamı Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin, gece saatlerinde araçla seyir halindeyken Emet ilçesi Kovalı mevkiinde başka bir araç ile çarpıştı.İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin'in olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.Kazada ayrıca 1 kişi yaralandı.Genç çiftin cenazeleri olay yeri ve savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.