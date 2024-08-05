Arabası olana kötü haber: Bu tarihten sonra 2 katı para ödenecek

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve kapalı karayollarında kaçak geçişlere karşı yeni bir düzenleme getirdi.Resmi Gazete'de yayımlanan bu değişiklikle birlikte, kaçak geçiş yapan araç sahiplerine ciddi yaptırımlar uygulanacak.Yeni düzenlemeye göre, kaçak geçiş yapanlar, geçiş ücretini 15 gün içinde ödemezse, ödemeleri gereken ücretin iki katını ceza olarak ödeyecek.Bu değişiklik, kaçak geçişleri engellemeyi ve otoyol gelirlerini artırmayı hedefliyor.Yeni düzenlemeyle, otoyol gişelerinden kaçak geçiş yapan araç sahipleri için cezalar daha da ağırlaştı.Artık, 15 gün içinde geçiş ücreti ödenmezse, geçiş ücretinin iki katı kadar idari para cezası uygulanacak. Üstelik, bu ceza için ayrıca bir tebligat gönderilmeyecek.Örnek olarak; 100 TL'lik bir geçiş ücreti olan bir araç sahibi, bu ücreti 15 gün içinde ödemezse toplamda 200 TL ceza ödeyecek.