WhatsApp'a karışıklığı giderecek yeni özellik geliyor: Listeler

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.Şirket, sohbet listesindeki karışıklığı gidermek için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.'Listeler' ismi verilen bu özellik sayesinde, kullanıcılar artık kişileri ve grupları farklı listelere ekleyebilecek. Bu sayede, sohbetler daha kolay yönetilecek.Özellik hakkında çok fazla detay bulunmasa da aşağıdaki ekran görüntüsü bize bazı ipuçları veriyor.Platform, listelerin grupları ve kişileri daha iyi yönetmeyi sağlayacağını söylüyor.Örneğin, kişilerinizi farklı listelere ekleyip (iş arkadaşları, okul arkadaşları, akrabalar vb.) tamamen kendinize özel listeler oluşturabileceksiniz.Aynı şey gruplar için de geçerli. Katıldığınız grupları tek bir listede toplayarak daha kolay bir deneyim yaşayabileceksiniz.Listeler özelliği şu anda geliştirilme aşamasında. WhatsApp'ın bu özelliği ne zaman tüm kullanıcılara açacağı şimdilik belirsiz.