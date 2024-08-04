MSB duyurdu! Hakurk'ta 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan son açıklamada Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk'ta 4, Fırat Kalkanı bölgesinde de 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!