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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! Hakurk'ta 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan son açıklamada Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk'ta 4, Fırat Kalkanı bölgesinde de 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu! Hakurk'ta 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 4.08.2024 - 14:49 Güncelleme: 4.08.2024 - 14:54 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! Hakurk'ta 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

MSB duyurdu! Hakurk'ta 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!