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Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir tatil sitesinin 21'inci katından park halindeki otomobilin üzerine düşen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ekleme: 31.08.2024 - 15:12 Güncelleme: 31.08.2024 - 15:29 / Editör: Ozge Selin
Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldüMersin'in Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'nde bulunan bir tatil sitesinde saat 19.00 sıralarında 33 yaşındaki M.U. henüz bilinmeyen bir nedenle 21'inci kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Otomobilin sunroof kısmından içeri giren şahıs ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı M.U., itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü

M.U. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.