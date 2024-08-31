Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir tatil sitesinin 21'inci katından park halindeki otomobilin üzerine düşen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'nde bulunan bir tatil sitesinde saat 19.00 sıralarında 33 yaşındaki M.U. henüz bilinmeyen bir nedenle 21'inci kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Otomobilin sunroof kısmından içeri giren şahıs ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı M.U., itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
M.U. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Otomobilin sunroof kısmından içeri giren şahıs ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı M.U., itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
M.U. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.