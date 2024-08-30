Kurtlar Vadisi'nin efsane oyuncusu! İşte Polat Alemdar'ın son hali...
Kurtlar Vadisi dizisi, senaryosu ve oyuncu kadrosuyla aradan geçen uzun yıllara rağmen kendinden bahsettirmeye devam ediyor.
Polat Alemdar, Süleyman Çakır ve Memati Baş gibi rollere hayat veren Oktay Kaynarca, Necati Şaşmaz ve Gürkan Uygun gündemde kalan isimlerden bazıları.
Bir döneme damgasını vuran 'Kurtlar Vadisi' dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz dizinin bitmesinden sonra gözlerden uzak kalmaya karar vermişti.
Gözlerden uzak yaşayan Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.
Dizinin sevilen isminin saçlarının beyazladığı kaydedildi.
Bir döneme damgasını vuran 'Kurtlar Vadisi' dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz dizinin bitmesinden sonra gözlerden uzak kalmaya karar vermişti.
Gözlerden uzak yaşayan Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.
Dizinin sevilen isminin saçlarının beyazladığı kaydedildi.