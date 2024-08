İlk ölüm gerçekleşti! Tedavisi olmayan ölümcül virüs için alarm verildi!

Son zamanlarda tüm dünyada sivrisineklerin yayıdğı virüslere bir yenisi daha eklendi. Batı Nil Virüsü, Dang Hummasu gibi rahatszılıklar tüm dünyada panik yaşatırken yeni bir virüs haberi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinden geldi.Amerika'nın Boston kentinin batısında yer alan Worcester bölgesinde sivrisineklerin atları ısırması sonucunda insanlara bulaştırdığı 'Doğu at ensefaliti' virüsü can aldı. 80 yaşındaki bir kişinin virüse yakalandığı ve yetkilerin 10 eyaletin de risk altında oluğunu belirterek, Plymouth bölgesi sakinleri sivrisinekler konusunda uyarıldı.Oxford bölgesinde ise akşam saatlerindeki tüm açık hava etkinlikleri yasaklandığı öğrenilirken ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ise virüsün bulaştıı kişilerde ciddi nörolojik hasar bıraktığı belirtildi.Plymouth Kasabası Resmi facebook hesabından yaptığı açıklamada, ''Plymouth Kasabası'nın Doğu at ensefaliti (EEE) için YÜKSEK risk statüsü nedeniyle, Plymouth Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), Massachusetts Halk Sağlığı Bakanlığı (MDPH) ile birlikte çalışarak, bugün, 23 Ağustos 2024 Cuma gününden itibaren alacakaranlıktan şafak vaktine kadar tüm parkları ve alanları kapatarak proaktif önlemler almaktadır.'' dedi.Kuzey Amerika ve Karayipler'de mevcut olan rahatsızlığa ilişkin ise nadiren insanlara bulaşan bir virüs olduğu bu nedenle herhangi bir aşı yada tedavisinin mümkün değil. Doğu At Ensefaliti virüsünün 2019 ve 2020 yılları arasında 17 kişide görüldüğü 7 kişinin hayatını kaybederken 10 kişinin ise ciddi nörolojik hastalıklar yaşadığı öğrenildi.Virüsün bulaştığı kişilerde 10-12 gün sonra belirtileri ortaya çıkarken, ateş, baş ağrısı, kusma, yorgunluk gibi rahatsızlıklar meydana geldiği aktarıldı.