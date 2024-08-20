Yer: Kastamonu! Alevler 3 evi yuttu: 17 yaşındaki genç kayıp

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Bürnük köyünde meydana gelen yangında üç ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, Erdoğan Sivrioğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı ve hızla büyüyerek Kenan Sivrioğlu ile İzzet Demir'e ait evlere sıçradı.Köy halkının yangını fark etmesi üzerine durum hemen yetkililere bildirildi. İhbarın ardından Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın esnasında, Erdoğan Sivrioğlu'nun evinde olduğu tahmin edilen Alperen Bulanıkoğlu'na ulaşılamaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı.Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.