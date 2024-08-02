Şehit İsmail Haniye son yolculuğuna uğurlanıyor! Cenazeye Türkiye'den üst düzey katılım

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran`da kaldığı konutuna düzenlenen alçak suikast sonucu şehit oldu.Saldırıda Haniye`nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.Şehit olan İsmail Haniye için ilk cenaze dün Tahran`da düzenlendi. Tahran Üniversitesi`nde düzenlenen törende Haniye`nin cenaze namazı, İran dini lideri Ali Hamaney tarafından kıldırıldı.Başkentteki törene, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan`ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı.Binlerce kişi üniversite kapısında beklediKısıtlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi.Namaz sonrasında büyük bir kalabalık da üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı`nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı.Ardından istikamet, halkın katılımı ile Azadi Meydanı oldu. Haniye`nin naaşı daha sonra havayolu aracılığı Katar`ın başkenti Doha`ya götürüldü.Haniye için bugün Katar'da düzenlenecek cenaze törenine Türkiye'den üst düzey katılım olacak.,Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın katılacak.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile görüşme gerçekleştirdi, taziyelerini iletti.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Bakan Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile görüşme gerçekleştirdi. Fidan, Halid Meşal'e taziyelerini iletti. Görüşmede İsmail Haniye'nin oğullarından Abdüsselam ve Hemmam da hazır bulundu.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldığı İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetmişti.