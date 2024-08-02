Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor... Tarih belli oldu

Temmuzda en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseltildi.En düşük emekli aylığının yükseltilmesiyle birlikte bu düzenlemeden toplam 3 milyon 703 bin 788 kişi yararlandı.Bu artıştan yararlanan emekliler, maaş farklarını ne zaman alacaklarını merak ediyordu.Son dakika haberine göre, 2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle 12 bin 500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığı fark aylık ödemeleri 7 Ağustos 2024 tarihinde hesaplardan çekebililecek.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödeme tarihini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 ağustos 2024'te tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz.