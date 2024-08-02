Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor... Tarih belli oldu
2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye yükseltildi. SGK'dan yapılan açıklamada, "Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi.
Temmuzda en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseltildi.
En düşük emekli aylığının yükseltilmesiyle birlikte bu düzenlemeden toplam 3 milyon 703 bin 788 kişi yararlandı.
Bu artıştan yararlanan emekliler, maaş farklarını ne zaman alacaklarını merak ediyordu.
AYLIK FARK AYLIK ÖDEMELERİ 7 AĞUSTOS'TA HESAPLARDA
Son dakika haberine göre, 2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle 12 bin 500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığı fark aylık ödemeleri 7 Ağustos 2024 tarihinde hesaplardan çekebililecek.
SGK AÇIKLAMA YAPTI
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödeme tarihini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:
2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 ağustos 2024'te tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz.