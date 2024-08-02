Kamuya 37.676 personel alımı yapacak! İşte 44 işçi ve memur alımı ilanı…

44 personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda kamuya binlerce personel alımı yapılacak. Peki hangi kurum hangi pozisyonlar için işçi ve memur alımı yapıyor?Başvuru detayları Resmi Gazete'de yayımlanan 44 personel alımı ilanına göre kamuya 37.676 personel alımı yapılacak. Yapılacak alımlar arasında 1 bakanlık, 1 belediye, 36 üniversite, Jandarma Genel Komutanlığı, Sayıştay, TEİAŞ, DOKAP, OGM ve Adli Tıp Kurumu yer alıyor. Peki hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak?Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf tabip, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında ÖSYM Yerleştirme sonuçlarına göre Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) (Ankara) İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına öğrenim görmek üzere öğrenci temin edilecektir. Bu kapsamda J.Gn.K.lığına; (1) Muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine 17 [(14)'ü erkek, (3)'ü kadın] öğrenci, (2) Muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine 4 [(3)'ü erkek, (1)'i kadın] öğrenci, (3) Muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna 10 [(8)'i erkek, (2)'si kadın] öğrenci temin edilecek.25 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 2 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü; Eğitim Fakültesi'ne 1 profesör ve 2 doçent; Fen Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 1 doçent; İlahiyat Fakültesi'ne 1 doçent; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ne 2 doçent; Mühendislik Fakültesi'ne 1 profesör ve 1 dr. öğretim üyesi; Tıp Fakültesi'ne 2 profesör, 1 doçent ve 3 dr. öğretim üyesi; Veteriner Fakültesi'ne 1 doçent; Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör olmak üzere toplamda 19 öğretim üyesi alacağını duyurdu.25 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 2 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü; Edebiyat Fakültesi'ne 4 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Fen Fakültesi'ne 1 doçent ve 5 dr. öğretim üyesi; Hukuk Fakültesi'ne 4 dr. öğretim üyesi; Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'ne 2 dr. öğretim üyesi; Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne 2 dr. öğretim üyesi; Mühendislik Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi; Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'ne 1 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi; Tıp Fakültesi'ne 1 profesör, 2 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne 1 doçent ve 2 dr. öğretim üyesi; Veteriner Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi; Ziraat Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi; Horasan Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent; İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent alacağını duyurdu.25 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 8 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Bartın Üniversitesi Rektörlüğü; Bartın Orman Fakültesi'ne 1 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Edebiyat Fakültesi'ne 2 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Eğitim Fakültesi'ne 3 profesör, 3 doçent ve 2 dr. öğretim üyesi; Fen Fakültesi'ne 1 profesör ve 1 doçent; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 1 profesör, 2 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne 4 doçent ve 4 dr. öğretim üyesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör ve 1 dr. öğretim üyesi; Spor Bilimleri Fakültesi'ne 1 doçent; Bartın Meslek Yüksekokulu'na 1 profesör; Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent olmak üzere toplamda 32 öğretim üyesi alınacağını duyurdu.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü; Eczacılık Fakültesi'ne 2 profesör; Edebiyat Fakültesi'ne 1 profesör, 4 doçent ve 2 dr. öğretim üyesi; Eğitim Fakültesi'ne 2 profesör, 13 doçent ve 4 dr. öğretim üyesi; Fen Fakültesi'ne 3 profesör, 1 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Hafik K.Ö. MYO'ya 1 doçent; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 2 profesör, 3 doçent ve 3 dr. öğretim üyesi; İlahiyat Fakültesi'ne 2 profesör, 5 doçent ve 3 dr. öğretim üyesi; İletişim Fakültesi'ne 1 profesör, 3 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'ne 1 doçent; Mühendislik Fakültesi'ne 1 profesör, 6 doçent ve 2 dr. öğretim üyesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör, 2 doçent ve 3 dr. öğretim üyesi; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na 3 doçent; Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na 2 profesör ve 3 doçent; Spor Bilimleri Üniversitesi 4 dr. öğretim üyesi; Suşehri Sağlık Yüksekokulu'na 3 dr. öğretim üyesi; Teknoloji Fakültesi'ne 1 doçent; Tıp Fakültesi'ne 2 profesör, 4 doçent ve 16 dr. öğretim üyesi; Türk Müziği Devlet Konservatuvarı 1 doçent ve 2 dr. öğretim üyesi; Veteriner Fakültesi'ne 7 doçent ve 2 dr. öğretim üyesi; Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'na 1 dr. öğretim üyesi olmak üzere toplamda 125 öğretim üyesi alacak.Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü; Dede Korkut Eğitim Fakültesi'ne 2 profesör, 4 doçent ve 3 dr. öğretim üyesi; Devlet Konservatuarı'na 1 profesör ve 1 dr. öğretim üyesi; Diş Hekimliği Fakültesi'ne 9 dr. öğretim üyesi; Fen-Edebiyat Fakültesi'ne 2 doçent; Güzel Sanatlar Fakültesi'ne 1 doçent ve 3 dr. öğretim üyesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 1 doçent; İlahiyat Fakültesi'ne 2 dr. öğretim üyesi; Kars Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent; Mühendislik Mimarlık Fakültesi'ne 4 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 2 profesör ve 2 dr. öğretim üyesi; Tıp Fakültesi'ne 2 profesör, 4 doçent ve 14 dr. öğretim üyesi; Veteriner Fakültesi'ne 3 profesör, 1 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi olmak üzere toplamda 68 öğretim üyesi alınacak.TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAKTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü; Saray Meslek Yüksekokulu'na 1 öğretim görevlisi (Ders verecek); Veteriner Fakültesi'ne 1 araştırma görevlisi olmak üzere 2 öğretim elemanı alacağını ilan etti.AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 45 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAKAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü; Tıp Fakültesi'ne 2 profesör, 21 doçent ve 9 dr. öğretim üyesi; Diş Hekimliği Fakültesi'ne 2 doçent ve 11 dr. öğretim üyesi olmak üzere toplamda 45 öğretim üyesi alacak.19 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 2 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.,Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü; Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör ve 2 dr. öğretim üyesi; Mühendislik Fakültesi'ne 3 doçent ve 2 dr. öğretim üyesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 2 doçent ve 4 dr. öğretim üyesi; Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi; Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na 2 doçent; Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent olmak üzere toplamda 19 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.19 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 5 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü, Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'ne 1 doçent, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne 1 doçent, Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne 1 doçent, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu'na 3 öğretim görevlisi ve Rektörlük için 1 öğretim görevlisi alacağını ilan etti.22 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 5 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, 2022 KPSS B grubu puanı esas alınmak suretiyle 1 mühendis, 1 kütüphaneci, 30 büro personeli, 12 sağlık teknikeri, 1 kimyager, 9 teknisyen, 10 koruma ve güvenlik görevlisi, 52 temizlik görevlisi, 1 şoför, 2 aşçı olmak üzere 121 sözleşmeli personel alımı yapacak.22 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 5 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Türk Alman Üniversitesi Rektörlüğü, Fen Fakültesi'ne 1 doçent; Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi; Mühendislik Fakültesi'ne 3 profesör, 2 doçent ve 8 dr. öğretim üyesi; Yabancı Diller Yüksekokulu'na 4 öğretim görevlisi (Ders verecek) alacağını duyurdu.22 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 5 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na 1 profesör; Diş Hekimliği Fakültesi'ne 1 doçent ve 3 dr. öğretim üyesi; Eczacılık Fakültesi'ne 1 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Edebiyat Fakültesi'ne 1 profesör; Eğitim Fakültesi'ne 1 profesör, 5 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Fen Fakültesi'ne 2 profesör, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 1 doçent ve 3 dr. öğretim üyesi; Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne 1 doçent; Mühendislik Fakültesi'ne 1 profesör, 1 doçent ve 2 dr. öğretim üyesi; Tıp Fakültesi'ne 6 profesör, 6 doçent ve 12 dr. öğretim üyesi; Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent; Ziraat Fakültesi'ne 3 profesör ve 2 dr. öğretim üyesi olmak üzere toplamda 56 öğretim üyesi alacak.22 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 5 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Rektörlüğü; Fen Edebiyat Fakültesi'ne 4 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü'ne 1 doçent; Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 1 doçent; Eğitim Fakültesi'ne 1 doçent; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 1 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Güzel Sanatlar Fakültesi'ne 1 doçent; Diş Hekimliği Fakültesi'ne 1 doçent ve 2 dr. öğretim üyesi; Mühendislik Mimarlık Fakültesi'ne 3 dr. öğretim üyesi alacak.22 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 5 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Kamuya 37.676 personel alımı yapacak! İşte 44 işçi ve memur alımı ilanı…Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 1 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Spor Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör ve 1 doçent; Ziraat Fakültesi'ne 1 profesör ve 1 doçent; Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu'na 1 dr. öğretim üyesi; Yozgat Meslek Yüksek Okulu'na 1 doçent; İlahiyat Fakültesi'ne 2 doçent; Sorgun Meslek Yüksekokulu'na 2 profesör; Eğitim Fakültesi'ne 4 doçent ve 2 dr. öğretim üyesi; Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulu'na 1 doçent; Fen Edebiyat Fakültesi'ne 1 doçent ve 2 dr. öğretim üyesi; Akdağmadeni Sağlık Yüksek Okulu'na 2 doçent; Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'ne 1 profesör, 2 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 4 doçent; Hukuk Fakültesi'ne 3 dr. öğretim üyesi; Diş Hekimliği Fakültesi'ne 8 dr. öğretim üyesi; Tıp Fakültesi'ne 1 profesör, 2 doçent ve dr. öğretim üyesi; İletişim Fakültesi'ne 6 doçent olmak üzere toplamda 59 öğretim üyesi alacaklarını duyurdu.23 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Kamuya 37.676 personel alımı yapacak! İşte 44 işçi ve memur alımı ilanı…KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 46 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAKKarabük Üniversitesi Rektörlüğü; Edebiyat Fakültesi'ne 2 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi'ne 1 profesör; Fen Fakültesi'ne 1 doçent; Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör ve 2 doçent; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 1 profesör ve 1 dr. öğretim üyesi; İlahiyat Fakültesi'ne 2 doçent; İşletme Fakültesi'ne 1 profesör; Mühendislik Fakültesi'ne 4 profesör, 5 doçent ve 7 dr. öğretim üyesi; Orman Fakültesi'ne 1 doçent; Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'ne 1 doçent; Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent; Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 3 dr. öğretim üyesi; Tıp Fakültesi'ne 2 profesör, 1 doçent ve 2 dr. öğretim üyesi; TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na 1 profesör ve 1 doçent; Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi'ne 1 profesör ve 2 dr. öğretim üyesi alacak.24 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 7 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli olarak 9 pilot alacak.Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, başvuru formunu doldurup istenilen belgelerle, kuruma şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilecek.Başvuruları kesinleşen adaylar sözlü sınava çağırılacak. Sınava katılacak aday listesi ile sınavın yeri ve tarihi 'www.ogm.gov.tr' internet adresinde ilan edilecek.Sözlü sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak. Sözlü sınav sonuçlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar asil aday yerleştirmeye hak kazanacak.26 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 9 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü; 4 büro personeli, 10 koruma ve güvenlik görevlisi ve 8 destek personeli olmak üzere toplamda 22 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.26 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 9 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü; Eğitim Fakültesi'ne 4 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Fen Edebiyat Fakültesi'ne 3 doçent; İletişim Fakültesi'ne 1 doçent; İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör ve 3 dr. öğretim üyesi; İslami İlimler Fakültesi'ne 1 doçent ve 4 dr. öğretim üyesi; Mühendislik Mimarlık Fakültesi'ne 2 dr. öğretim üyesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 1 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne 1 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'na 1 doçent olmak üzere toplamda 25 öğretim üyesi alacağını duyurdu.26 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 9 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Kamuya 37.676 personel alımı yapacak! İşte 44 işçi ve memur alımı ilanı…Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü; Tıp Fakültesi'ne 1 doçent ve 2 dr. öğretim üyesi; Edebiyat Fakültesi'ne 2 profesör, 1 doçent ve 3 dr. öğretim üyesi; Güzel Sanatlar Fakültesi'ne 1 doçent; Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 1 doçent ve 2 araştırma görevlisi; Turizm Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi; Nusaybin Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent ve Rektörlüğe 1 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.26 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 9 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü 240 tekniker alacağını duyurdu.5 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 9 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Kamuya 37.676 personel alımı yapacak! İşte 44 işçi ve memur alımı ilanı…Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Ortaöğretim mezunu olup 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) en az 60 puan alan 4 temizlik görevlisi alacağını duyurdu.29 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 9 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ne 2 profesör, 1 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 2 profesör ve 1 dr. öğretim üyesi; Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi'ne 2 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; İlahiyat Fakültesi'ne 1 doçent; Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 3 dr. öğretim üyesi; Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi; Mühendislik Mimarlık Fakültesi'ne 3 dr. öğretim üyesi; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na 2 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi olmak üzere toplamda 21 öğretim üyesi alacak.27 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 10 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Kamuya 37.676 personel alımı yapacak! İşte 44 işçi ve memur alımı ilanı…ADLİ TIP KURUMU 80 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAKAdli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, merkez ve taşra teşkilatlarında 80 sözleşmeli personel alınacak.Resmi Gazete'de Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere toplam 80 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Sözleşmeli personel alımı, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a göre yapılacak. Adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilecekler.Başvurular, 2022 yılı KPSS'ye giren ve her pozisyon için belirtilen puan türünden en az 70 puan alan adaylar tarafından yapılabilecek. Başvuru sahiplerinin, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 5 ve 6'ncı maddelerinde belirtilen şartları ve ilanın özel şartlarını sağlamaları gerekiyor. Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapabilecekler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.5 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 11 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 9 ÖĞRETİM ÜYESİ 2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAKGalatasaray Üniversitesi Rektörlüğü; Fen ve Edebiyat Fakültesi'ne 2 profesör, Hukuk Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 2 dr. öğretim üyesi; İletişim Fakültesi'ne 2 profesör; İletişim Fakültesi'ne 2 profesör; Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi'ne 1 profesör ve 1 dr. öğretim üyesi; Yabancı Diller Yüksekokulu'na 1 öğretim görevlisi; Denizcilik Meslek Yüksekokulu'na 1 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.29 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 12 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Kamuya 37.676 personel alımı yapacak! İşte 44 işçi ve memur alımı ilanı…ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 59 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAKEskişehir Üniversitesi Rektörlüğü; Tıp Fakültesi'ne 7 profesör, 3 doçent ve 5 dr. öğretim üyesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi'ne 4 profesör ve 3 doçent, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 3 profesör ve 4 doçent, Fen Fakültesi'ne 2 profesör ve 3 doçent, Eğitim Fakültesi'ne 2 profesör ve 3 doçent, Ziraat Fakültesi'ne 1 profesör ve 2 doçent, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör ve 1 doçent, Eskişehir Meslek Yüksekokulu'na 1 profesör ve 1 doçent, Diş Hekimliği Fakültesi'ne 3 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi, Turizm Fakültesi'ne 1 doçent, Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 2 doçent, Hukuk Fakültesi'ne 1 doçent, İlahiyat Fakültesi'ne 2 doçent olmak üzere toplamda 59 öğretim üyesi alacağını duyurdu.29 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 12 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Düzce Üniversitesi Rektörlüğü; Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent; Düzce Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent; Eğitim Fakültesi'ne 3 doçent; Fen Edebiyat Fakültesi'ne 3 profesör, 1 doçent ve 2 dr. öğretim üyesi; Gümüşova Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent; İlahiyat Fakültesi'ne 1 doçent; Mühendislik Fakültesi'ne 3 profesör, 4 doçent ve 4 dr. öğretim üyesi; Orman Fakültesi'ne 1 profesör, 2 doçent ve 2 dr. öğretim üyesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 3 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ne 1 profesör ve 1 dr. öğretim üyesi; Tıp Fakültesi'ne 4 profesör, 6 doçent ve 9 dr. öğretim üyesi; Ziraat Fakültesi'ne 2 doçent olmak üzere toplamda 57 öğretim üyesi alacak.29 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 12 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü; Güzel Sanatlar Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 2 profesör ve 1 doçent; Necatibey Eğitim Fakültesi'ne 1 doçent; Tıp Fakültesi'ne 1 doçent ve 4 dr. öğretim üyesi olmak üzere toplamda 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu.29 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 12 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Amasya Üniversitesi Rektörlüğü; Eğitim Fakültesi'ne 1 profesör ve 4 doçent; Fen-Edebiyat Fakültesi'ne 2 doçent; Güzel Sanatlar Fakültesi'ne 1 doçent; İlahiyat Fakültesi'ne 2 dr. öğretim üyesi; Mühendislik Fakültesi'ne 4 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Mimarlık Fakültesi'ne 1 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 1 doçent ve 3 dr. öğretim üyesi; Tıp Fakültesi'ne 4 doçent ve 4 dr. öğretim üyesi; Suluova Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent olmak üzere toplamda 30 öğretim üyesi alacaklarını duyurdu.29 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 12 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü; Diş Hekimliği Fakültesi'ne 1 profesör; Eğitim Fakültesi'ne 1 profesör; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi; İnsan ve Toplu Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör; Spor Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör; Ziraat Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi olmak üzere toplamda 8 öğretim üyesi alacak.29 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 12 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Trakya Üniversitesi Rektörlüğü; Balkan Araştırma Enstitüsü'ne 1 dr. öğretim üyesi; Diş Hekimliği Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi ve 3 doçent; Eczacılık Fakültesi'ne 3 dr. öğretim üyesi;29 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 12 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör, 1 doçent; Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'ne 1 profesör, 2 doçent ve 2 dr. öğretim üyesi; Tıp Fakültesi'ne 1 profesör, 6 doçent ve 11 dr. öğretim üyesi; Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent; Ziraat Fakültesi'ne 3 doçent; Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 2 doçent, 1 araştırma görevlisi ve 2 dr. öğretim üyesi; Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ne 1 doçent ve 1 öğretim görevlisi; Rektörlüğü 1 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.30 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 13 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü; Tıp Fakültesi'ne 1 araştırma görevlisi; Hukuk Fakültesi'ne 2 araştırma görevlisi; Edebiyat Fakültesi'ne 1 araştırma görevlisi; Fen Fakültesi'ne 1 araştırma görevlisi; Rektörlüğü 2 öğretim görevlisi; Onkoloji Enstitüsü'ne 2 öğretim görevlisi olmak üzere toplamda 9 öğretim elemanı alacağını bildirdi.30 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 13 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı'na 1 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.26 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 9 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Ordu Üniversitesi Rektörlüğü; Tıp Fakültesi'ne 5 profesör ve 4 doçent; Diş Hekimliği Fakültesi'ne 3 doçent; Fen Edebiyat Fakültesi'ne 2 profesör ve 2 doçent; Ziraat Fakültesi'ne 4 profesör; Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 1 profesör ve 1 dr. öğretim üyesi; Eğitim Fakültesi'ne 2 profesör, 4 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 1 doçent ve 1 araştırma görevlisi; İlahiyat Fakültesi'ne 1 profesör; Güzel Sanatlar Fakültesi'ne 1 profesör; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na 1 profesör; Yabancı Diller Yüksekokulu'na 1 öğretim görevlisi, Ulubey Meslek Yüksekokulu'na 1 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.30 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 13 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Mersin Üniversitesi Rektörlüğü; Denizcilik Fakültesi'ne 1 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Denizcilik Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent; Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ne 1 doçent ve 1 öğretim görevlisi; Eczacılık Fakültesi'ne 2 doçent; Eğitim Fakültesi'ne 2 profesör; Fen Bilimleri Enstitüsü'ne 1 profesör; Fen Fakültesi'ne 1 profesör ve 2 doçent; Güzel Sanatlar Fakültesi'ne 3 profesör; Hemşirelik Fakültesi'ne 1 doçent; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 2 profesör ve 2 doçent; İlahiyat Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi ve 1 araştırma görevisi; İletişim Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör; Mühendislik Fakültesi'ne 1 prfesör ve 1 dr. öğretim üyesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na 1 profesör ve 1 doçent; Tıp Fakültesi'ne 1 profesör, 9 doçent ve 3 dr. öğretim üyesi; Turizm Fakültesi'ne 1 profesör ve 1 doçent; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na öğretim görevlisi; Yabancı Diller Yüksekokulu'na 1 öğretim görevlisi alacak.31 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 14 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü; Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi'ne 1 profesör, 2 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi, Teknoloji Fakültesi'ne 2 profesör, Ziraat Fakültesi'ne 2 profesör ve 5 doçent, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu'na 1 profesör, Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu'na 1 profesör, Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne 1 doçent, Orman Fakültesi'ne 1 doçent, Teknoloji Fakültesi'ne 3 doçent ve 2 dr. öğretim üyesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent, Isparta Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent, Isparta OSB Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent olmak üzere toplamda 26 öğretim üyesi alınacağını duyurdu.30 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü; Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'ne 1 dr. öğretim üyesi; Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne 1 profesör; Eğitim Fakültesi'ne 1 doçent; Hukuk Fakültesi'ne 1 profesör; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 1 profesör ve 1 doçent; Fen – Edebiyat Fakültesi'ne 2 profesör, 1 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Mühendislik Fakültesi'ne 1 profesör ve 1 doçent olmak üzere toplamda 13 öğretim üyesi alacak.1 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü; Spor Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör; Ziraat Fakültesi'ne 3 doçent ve 3 dr. öğretim üyesi; Fen Edebiyat Fakültesi'ne 1 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 3 doçent; İlahiyat Fakültesi'ne 3 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Mühendislik Fakültesi'ne 2 dr. öğretim üyesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi; Iğdır Meslek Yüksekokulu'na 1 öğretim görevlisi alacak.31 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 16 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Ege Üniversitesi Rektörlüğü; Edebiyat Fakültesi'ne 1 araştırma görevlisi, Fen Fakültesi'ne 1 araştırma görevlisi, Hemşirelik Fakültesi'ne 1 araştırma görevlisi, Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 1 araştırma görevlisi, Diş Hekimliği Fakültesi'ne 1 öğretim görevlisi, Tıp Fakültesi'ne 7 öğretim görevlisi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na 1 öğretim görevlisi, Yabancı Diller Yüksekokulu'na 1 öğretim görevlisi olmak üzere toplamda 14 öğretim elemanı alınacağını bildirdi.29 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 16 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü; Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu'na 1 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi'ne 1 doçent; Diş Hekimliği Fakültesi'ne 1 doçent; Eczacılık Fakültesi'ne 1 profesör ve 1 doçent; Edebiyat Fakültesi'ne 9 doçent ve 4 dr. öğretim üyesi; Eğitim Fakültesi'ne 1 doçent; Fen Fakültesi'ne 1 profesör, 1 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Hemşirelik Fakültesi'ne 1 doçent; Huğlu Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent; Hukuk Fakültesi'ne 1 profesör ve 4 doçent; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 2 profesör ve 1 dr. öğretim üyesi; İlahiyat Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi; İletişim Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi; Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent; Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent; Sivil Havacılık Yüksekokulu'na 1 doçent; Spor Bilimleri Fakültesi'ne 2 dr. öğretim üyesi; Teknoloji Fakültesi'ne 1 profesör, 1 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Tıp Fakültesi'ne 6 doçent ve 7 dr. öğretim üyesi; Turizm Fakültesi'ne 1 profesör; Veteriner Fakültesi'ne 2 profesör ve 2 doçent; Ziraat Fakültesi'ne 6 doçent ve 2 dr. öğretim üyesi olmak üzere toplamda 71 öğretim üyesi alacağını duyurdu.30 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Giresun Üniversitesi Rektörlüğü, Devlet Konservatuvarı'na 1 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Diş Hekimliği Fakültesi'ne 2 dr. öğretim üyesi; Tıp Fakültesi'ne 5 dr. öğretim üyesi olmak üzere 9 öğretim üyesi alınacak.18 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan 25 kadro için denetçi yardımcısı adayı alacak.Başvuru sahipleri eleme, yazılı ve mülakat sınavlarına tabi tutulacak.Kurumun 25 denetçi yardımcısı adayı alımı için sınav başvuruları 21-28 Ağustos'ta yapılacak. Geç başvuru günü olarak da 5 Eylül belirlendi.Sınav başvuruları, ÖSYM merkezleri, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden veya ÖSYM mobil uygulamasından alınacak.Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.Eleme sınavı 6 Ekim'de Ankara'da yapılacak. Bu sınavda başarılı olanların tabi tutulacağı yazılı sınavın ilk oturumu 28 Aralık Cumartesi, ikinci oturumu da 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.Yazılı sınavı kazananlar mülakata katılma hakkını elde edecek. Mülakatın yeri ve zamanı, yazılı sınavı da geçen adayların mail adreslerine iletilecek. Sınavda başarı sağlayanların isimleri Sayıştayın internet sitesinden ilan edilecek.21 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 28 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere 1 Kıdemli Ağ ve Güvenlik Uzmanı, 1 Kıdemli İş Zekâsı Uzmanı, 1 C Ağ Uzmanı, 1 Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java), 1 Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net) olmak üzere 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak.1 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.