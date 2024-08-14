Elazığ'da şaşırtan 'kiralık' ilanı: Gören dönüp bir daha bakıyor

Elazığ'ın merkez Nailbey Mahallesi'nde 40 metrekare dükkanı bulunan Fethi Ahmet Taş, boşalan dükkanını kiraya vermek istedi. Dükkanını daha önce de kendi yöntemiyle kiraya veren Taş, bu sefer de farklı bir yöntem bularak dükkanına kiralık ilanını astı.Öyle ki; Taş, 7 lirayken 400 ekmek bedeline dükkanını kiraya verirken şimdi 3 seçenek sunarak cama yapıştırdı.3 SEÇENEK SUNDUAfişte yazan, ‘Kira bedeli aylık 2 gram 24 ayar altın, 100 litre mazot veya yıllık 50 bin lira peşin' seçeneklerini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Takas sistemine geri döndüğü belirten Taş, kullanmak için mazot veya altın istediğini söyledi. Görenlerin ticaret olarak şaşırdığını aktaran Taş, daha önceki kiracısıyla da 400 ekmek bedeline anlaştığını ifade etti.'TAKAS USULÜNE GERİ DÖNDÜM'Dükkanını kiraya vermeye çalışan Fethi Ahmet Taş, “Bundan önce 400 ekmek bedeli kiraya vermiştim. 400 ekmek her zaman 400 ekmektir ve gramajı bellidir. Şimdi bu şekilde kiraya vermeyi düşünüyorum. Tutacak arkadaşa hayırlı olsun. Arayan soran var. Fakat şaşırıyorlar. Ticaret olarak nasıl böyle diyorlar ve ilk defa görüyorlar. Daha önceden bizler takas usulü ile ticaret yapardık. Şu an takas usulüne geri döndüm. Kağıt para ile takas yapmışız ya da mazot, altın veya ekmekle. Fark eden hiçbir şey yok” dedi.Yeni neslin takas usulünü bilmediği için eleştirdiğini dile getiren Taş, “Fakat bundan 100 veya 200 sene önce hep takas usulüydü. Bu para sistemi çıktıktan sonra para sistemi oldu. Aslında takas en iyi sistemdir. Dükkan yaklaşık 40 metrekaredir. Dükkanın duvarlarına nasıl elini sürebiliyorsa ben de takas usulü bir malzemeye elimi sürmek isterim. Kendim kullanmak için 100 litre mazot bedeli istedim. Türkiye'nin her yerinde 100 litre mazot fiyatı aynı. Ya bir lira oynar oynamaz. Fakat sonuçta dükkanın da mazotun da kullanım amacı var. Takas bu bakımdan bana mantıklı geldi. Mazot veya altın düşerse kirada düşer” diye konuştu.'ADAMIN DEĞİŞİK BİR BAKIŞ AÇISI VAR'Vatandaşlardan Kenan Yıldırım, ''Adamın değişik bir bakış açısı var. Mazot ve altın da pahalı. Ben kiracı olsam hangisi seçeceğimi bilemem hepsi de pahalı” şeklinde konuştu.