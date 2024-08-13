ABD'li Albay Douglas McGregor'dan alçaklık itirafı: Türkiye'ye saldırması için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz!

Türkiye'nin terörle mücadelede attığı kararlı adımlar ve başarılı operasyonlar, PKK'nın köşeye sıkışmasını sağlarken sözde müttefik ABD teröristleri beslemeye devam ediyor.ABD'DEN OLAY İTİRAFABD'nin terör örgütü PKK'yı Türkiye'ye karşı saldırtmak için desteklediği bu kez ABD'li Emekli Albay Douglas McGregor tarafından itiraf edildi.ABD'li Emekli Albay Douglas McGregor verdiği bir röportajda savaşın kapıda olduğunu ve Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi savaştan uzak tutmaya çalıştığını belirterek, 'Türkiye'ye saldırmasi için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz.' itirafında bulundu.'Erdoğan ısrarla ülkesini savaştan uzak tutmaya çalışıyor. İsrail'e yönelik çok sert çıkışlar da yapsa ondan hiç haz etmese de ısrarla ülkesini savaştan uzak tutmaya çalışıyor. Ekonomi konusunda çok hassas çünkü haksız da sayılmaz. Zira kırılgan bir ekonomiye sahipler. Erdoğan İsrail'in Lübnan'a girmesi halinde bunun Lübnan'ı istikarsızlaştıracağının da farkında. Bizi izleyenleri İsrail ve Amerika ile ilgili bilmeleri gereken bir şeyş de buradan haber edeyim.Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de güçlerimizi hazırlıyoruz. Kimleri mi kastediyorum PKK ve diğer bazı örgütleri Türkiye'ye karşı saldırmaları konusunda teşvik ediyor ve silahlandırıyoruz. Türkler de bunun farkındalar ve rahatsızlar. Bunu geçmişte de düzenli bir şekilde yaptık. ancak bu sefer iş çok ciddi. Ruslar da Kuzey Suriye'de yeni bir üs kurdular onlara karşı doğrudan eylemde bulunacağımız bir pozisyonda olmamızı istemiyorlar. İsrail'in de parçası olduğu büyük bir savaşa gidiyoruz. Amerika zaten bunun bir parçası...'